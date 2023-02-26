Ortasından fay geçen hastane dimdik ayakta

Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi olarak açıklanan depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı ve yüzlerce can kaybının yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2013 yılında hizmete açılan İslahiye Devlet Hastanesinin sapasağlam, dimdik ayakta kaldığı görüldü. İçinden fay hattı geçen hastane büyük depremlerde sağlam olduğunu gösterdi. Hastane deprem değil bina öldürür tezini bir kez daha doğruladı. 100 yataklı Avrupa Birliği standartlarındaki İslahiye Devlet Hastanesini İzmirli iş insanı mimar Azat Yeşil'in şirketi İZKA İnşaat'ın yaptığı öğrenildi.

TOKİ tarafından ihalesi yapılan 'Akıllı Hastane'yi ilçeye kazandıran Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu ve şehir planlaması yüksek lisanslı Azat Yeşil, YENİ ASIR'a "Nurdağı yolu Kırmıtlı mevkisinde şirketimiz tarafından tamamlanan devlet hastanesinde 25 poliklinik, 2 ameliyathane ve konforlu odalar bulunuyor. Projede 60 santimetre olan kolonları biz 1 metre yaptık. Demirlerin aralarına parmakların bile girmesi çok zor, çünkü çok sıkı döşendi. Yine temel basılırken 500 ton demir döşendi. Kullanılan her malzeme TOKİ tarafından hazırlanan şartnamedekilerin bire bir aynısıydı. Allaha şükür hastane binasından tek bir mermer parçası, tek bir sıva bile düşmedi" dedi.

TOKİ ONAYLI PROJELER

Hastane inşaatını TOKİ adına yapan İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İzmirli iş insanı Azat Yeşil, "Depremden sonra hastanemizin içinde hiçbir şey olmadığını öğrendik. Sadece deprem sensörleri devreye girmişti, onlar da hemen düzelttildi" ifadelerini kullandı. İnşaat sektöründeki tüm gelişmeleri yakından izlediklerini ve projelerinde en son teknoloji ve yenilikleri uyguladıklarını vurgulayan Yeşil, TOKİ şartnamesi ve kontrolü altında hastaneyi inşa ettiklerini vurguladı.

Yeşil şunları söyledi: "Tüm inşaat tasarım ve üretim faaliyetlerinde; Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, sözleşmelerine, şartnamelere, standartlara ve yönetmeliklere uymak İZKA inşaat olarak birinci görevimiz. Gaziantep İslahiye 100 yataklı Devlet Hastanesi Avrupa Birliği standartlarında akıllı hastane konseptinde yapılmıştır. Proje kapsamında hasta bakım üniteleri, ameliyathaneler, mekanik, elektrik otomasyon sistemleri, sıramatik sistemli otopark alanları, kablosuz çağrı sistemleri, cctv, data sistemleri tamamen TOKİ kontrolünde gerçekleştirilmiştir."

Örnek alınacak hastaneyi yapan iş insanı Azat Yeşil, "TOKİ'nin denetiminde yapılan hiç bir konutta ve kamu binasında hasar olmaması başarının anahtarı, göstergesidir " dedi.

BÖLGEDEKİ 3 BİNE YAKIN DAİREMİZDE ÇİZİK BİLE YOK

HASTANENİN betonarme yapısı, zemin etüdleri ve jeolojik- jeoteknik etüd raporları, dikkate alınarak ve Toplu Konut idaresine onaylattırılarak statik-betonarme hesaplar ile projelendirildiğini vurgulayan Yeşil, "Hastanenin betonarme yapısı konvensiyonel sistemle yapılmış olup, zemin islahı çalışmaları kapsamında iksa sistemleri, şev tahkimatları ve zemin güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu statik-betonarme hesaplar, imar planı revizyonuna ve uygulamasına esas olacak her türlü zemin etüdleri ve/veya jeolojik-jeoteknik etüd raporları da aynı şekilde Toplu Konut İdaresi onayı ve müşavirlik denetimi dahilinde yaptırılmıştır. Hastane inşaatının yanı sıra Diyarbakır başta olmak üzere bölgede TOKİ adına 3 bine yakın daire inşa ettik. TOKİ kontrolü ve şartnamesi ile yapılan hiç bir inşaatımızda çizik bile yok. İZKA olarak yakaladığımız kaliteyi sürekli ölçmek ve iyileştirmek ve her zaman daha iyisini gözetmek için çalışıyoruz. Kalitede dünya standartlarını hedefledik. Biz inşaatın en başından sonuna kadar en yeni ve yüksek teknolojiyle hizmet veriyoruz" görüşünü dile getirdi.

FATİH ŞENDİL