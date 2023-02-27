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Haberler Ekonomi Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı için ilan yayımladı.

27.02.2023, 10:02

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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