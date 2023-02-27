Bakanlıktan arıcılara şeker ve kovan yardımı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Arıcılar Birliği (TAB), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen arıcıların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve sektörün olumsuz etkilenmemesi için desteklerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bölgede toplam 1,5 milyon kovana sahip depremzede arıcıların şeker ihtiyacını karşılayacaklarını ve arıcıların zarar gören kovanların adedi kadar arılı kovanları bedelsiz olarak kendilerine tedarik edeceklerini duyurdu. Yardım açıklaması sektör temsilcilerince olumlu karşılandı. TAB da depremzede arıcıların zararının karşılanması için destek vereceklerini bildirdi. TAB Başkanı Ziya Şahin, 5 bine yakın arının da Bakanlıkça karşılanacağının duyurulduğunu bildirdi.

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