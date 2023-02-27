‘Emlakçılar fahiş fiyat isteyenden uzak dursun’

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) ve Emlak Müşavirleri Derneği (MEM-DER) asrın felaketi depremlerin ardından yaşanan kira artışlarına dur demek için çalışma başlattı. Bu çerçevede fiyat yükselten mülk sahiplerinin gayrimenkullerine aracılık edilmeyecek. Ayrıca emlakçı, ev sahibi ve depremzedelerin aralarında sorun yaşanmaması için Deprem Misafiri isimli bir site kuruldu. Aracının olmadığı bu sitede depremzedeyim (barınma ihtiyacım var) ve boş evim var (depremzedenin kullanmasını istiyorum) bölümleri var. Burada depremzede mal sahibini, ev sahibi depremzedeyi buluyor. MESO Başkanı Bahattin Akyüz, emlakçıların ev sahiplerinin yaptığı kira artışlarına destek olması halinde iki tarafın da ağır cezalar alacağını vurguladı. Akyüz, "Emlakçılarımız dikkatli olmalı. Evini yüksek kiraya vermek isteyen ev sahiplerinden emlakçılar olarak uzak durmalıyız. Fahiş fiyatlara hep birlikte dur demeliyiz" diye konuştu.



CÜNEYT HASÇELİK

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