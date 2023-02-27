‘Gelir ve aylık bağlamada SGK kolaylık sağlamalı’

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sigortalıların hak sahiplerine ve malul olanlara Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gelir ve aylık bağlamada kolaylık sağlamasını istedi. Ergün, şunları kaydetti: "Devletimizin, sosyal devletin gereği olarak gerekli adımları atacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, hayatını kaybeden sigortalıların hak sahiplerine ve malul olan vatandaşlara Van depreminde olduğu gibi kolaylık sağlanmalı. Ölüm aylığı ve malul aylığı bağlanmasında 30 günlük prim yeterli kabul edilmeli. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden sigortalıların birinci derece yakınları ile malul kalanlara kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam sağlanması için özel bir düzenleme yapılmalı." Ergün, deprem bölgesinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesinin mümkün olmadığını belirterek, hem beyannamenin verilmiş kabul edilmesi hem de vergi alınmaması için yasal bir düzenleme yapılması talebinde bulundu.

DİĞER