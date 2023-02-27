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Haberler Ekonomi Kuyumcular İTÜ’nün vereceği raporu bekliyor

Kuyumcular İTÜ’nün vereceği raporu bekliyor

27.2.2023

Kuyumcular İTÜ’nün vereceği raporu bekliyor
TÜRKIYE'NIN önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, faaliyete başlamak için İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) raporunu bekliyor. "Kuyumcukent" olarak da bilinen site, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar almıştı. Altınşehir'in kaderi İTÜ heyetinin yaptığı değerlendirmenin sonucunda ortaya çıkacak raporla şekillenecek. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, "Bir an önce siteyi hayata geçiremezsek Kahramanmaraş'ın sanayisi gibi kuyumculuk sektörü de büyük yara alacak" dedi.
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