EGOD’dan depremzede vatandaşlara iş müjdesi

EGE Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, deprem bölgesinden Ege'ye gelen afetzede vatandaşlar için otomotiv sektöründe istihdam yaratılacağı müjdesini verdi.

Başkan Torun, "Otomobiller uzun süredir, fiyat artışlarıyla da beraber yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Deprem bölgesinde de gördük ki insanlar tek ellerinde kalanı nakite çevirmek istiyorlar ancak bizler STK olarak alım-satım gibi ticari faliyetlerde bulunamıyoruz ancak depremin yaşandığı ilk günden bu yana İZTO ile konteyner desteği sağladık. Bunun yanı sıra yardım kampanyalarına ciddi bağışlarda bulunduk . Ege Bölgesi'ne gelenlere otomotiv alanında istihdam sağlayacağız. Deneyimli ya da deneyimsiz otomotiv sektöründe çalışmak isteyenleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.