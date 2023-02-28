İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim elemanları alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan Öğretim elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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