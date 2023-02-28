İzmir esnafı afetzedelere kol kanat gerecek

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), afet bölgesinden göç eden mağdur vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek, arzu edenlere istihdam olanakları sağlamak için kolları sıvadı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeden göç eden vatandaşlara gönüllerini açtıklarını kaydeden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının esnaf sanatkarlarımızca karşılanması için odalarımıza genelge gönderdik. Bunun dışında, hazırladığımız istihdam portalı aracılığıyla işe ihtiyaç duyan afetzede vatandaşı esnaf sanatkarlarla buluşturacağız. Ayrıca odalarımızla düzenlediğimiz iş garantili kurslarda da mağdur vatandaşlarımıza öncelik tanıyacağız. Birlik yöneticileri afetzedelerin barındığı merkezleri ziyaret ederek kurslar hakkında bilgilendirmeler yapmaktadırlar" dedi.

11 İlde meydana gelen deprem felaketi sonrası İzmir Esnaf Teşkilatı'nın seferber olduğunu hatırlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "İESOB bünyesinde oluşturulan Kriz Masası marifetiyle tüm odalarımız ile esnaf sanatkarlarımız bölgeye yardım için adeta yarıştı. İyi bir koordinasyon sağlayarak afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, yaralarına merhem olmaya gayret ettik. Ancak görevimiz henüz bitmemiştir. Şimdi de, afet bölgesinden ilimize göç eden on binlerce vatandaşımıza el uzatma zamanı gelmiştir" diye konuştu.

AHİLİK DAYANIŞMADIR

İnsanların günlük ihtiyaçlarının büyük kısmının esnaf sanatkarlar tarafından karşılandığına dikkat çeken Mutlu, şunları söyledi: "Ahilik geleneğinin temsilcileri olan esnaf sanatkarlarımız, mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye ayrı bir önem vermelidirler. Ahilik kardeşliktir, dayanışmadır, vatan ve millet sevgisidir. O zaman bize, mağdur vatandaşlar aracımıza binse ücret almamak, lokantamıza gelse yemek ikram etmek, kalifiye meslektaşımızsa istihdam sağlamak, kısaca onlara kol kanat germek, yanlarında olduğumuzu göstermek yakışır. Odalarımıza genelge gönderdik. Mağdur kardeşlerimize destek olmaları için üyelerine tavsiye niteliğinde bilgilendirmelerde bulunmalarını istedik. Gönüllülük esası ile dayanışma, İzmir Esnaf ve Sanatkar Teşkilatı'nın bağrında yaşattığı birlik ve beraberliği de pekiştirecektir."

İSTİHDAM SAĞLAYACAKLAR

İESOB bünyesinde bir İstihdam Portalı hazırlandığını da kaydeden İESOB Başkanı Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Meslek sahibi olan ve çalışmak isteyen afetzede vatandaşlarımızı, esnaf sanatkarlarımızla buluşturacağız. Berberinden ayakkabı imalatına, marangozundan camcısına mermercisine kadar her sektörde iş imkanı sağlayacağız. Ayrıca odalarımızla bir süredir gerçekleştirdiğimiz iş garantili kurslarımız var. İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi (İMEP) kapsamındaki kurslara katılanlar hem meslek ve iş sahibi oluyor, hem de kurs süresince günlük harçlık alıyorlar. Bu kurslarımızda da depremzede vatandaşlarımıza öncelik tanıyacağız. Bu konuda Birlik yöneticileri, afetzedelerin barındığı merkezleri ziyaret ederek, kurslar hakkında depremzede vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yapmaktadırlar."