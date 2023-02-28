‘O aracın odamız ve S plaka ile ilgisi yok’

İZMIR Otobüscüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, "İzmir Menemen'de uyuşturucu ile ilgili yakalanan aracın odamız ve S plaka öğrenci taşımacılığı ile ilgisi yok" dedi Konuyla ilgili iddiaları yalanlayan Başkan Mert, "Adı geçen minibus ve şoförün Odamız ile ilgili herhangi bir ilişiği bulunmamaktadır. Bu bağlamda özellikle velilerimizin okul servis araçlarındaki S plakaya dikkat etmeleri ve gerektiğinde şoför esnafımızın Oda üyeliği ile ilgili belgeleri sorarak çocuklarımızın güvenliğini teyid etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Mert şunları söyledi: "Haberlerdeki 'Okul Servis Aracında Uyuşturucu' başlığı servisçi esnafımızı üzmüş olup, bu konuda ilgili hukuki yollara başvurulacaktır. Çünkü yakalanan araç, yasadışı işler için okul servis aracı görünümüne getirilen okul servisi ile ilgisi olmayan plakasız bir araçtır. S plakalı araçlarımızın tüm belgeleri yetkili makamlarda mevcuttur ve kontrol edilmektedir."