Afetzedeye barınma alanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 15 bin kişinin kalacağı hafif çelik ve prefabrik yapılı 2 geçici barınma alanının inşaatına başlandığını açıkladı. Adıyaman'da TOKİ ve Emlak Konut eliyle 313 bin metrekare alanda 2 bin 588 bağımsız bölümden oluşan 2 ayrı geçici barınma alanı inşasına başlandı. Konutların her biri 27 metrekareden oluşacak. Bakan Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman'da15 bin kişilik iki ayrı geçici barınma alanı yapıyoruz. En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan prefabrik evlere alacak, 1 yılda kalıcı konutlarımızı tamamlayacağız" dedi.

YAPIMLARINA BAŞLANDI

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, "Antakya merkezde, Kırıkhan'da, Defne'de ve Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmaları yapılan binalar bir kez daha incelenecek. 1 milyon 520 bin bina incelendi. 202 bin binanın acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Hatay'ımızda 60 bin binanın acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Nurdağı'nda 456, Kilis'te 645, Adıyaman'da 297 yuvamızın sözleşmeleri imzalanmış yapımları başlanmıştır. 2 bin 507 yeni yuvamızın daha sözleşmelerini yaptık" dedi.

İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bakan Murat Kurum, şunları söyledi: "2 bin 312 konutumuzun sözleşme süreci başlamıştır. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa'da 2663 konutumuzun ihale süreçleri devam etmektedir. Şubat ayında 14 bin 500 konutun yapımına başlamış olacağız. Niyetimiz önümüzdeki Nisan-Mayıs ayları içinde konut sözleşmelerimizi, ihaleleri gerçekleştirmek."