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Haberler Ekonomi BAYKAR'dan "dolandırıcılık' uyarısı!

BAYKAR'dan "dolandırıcılık' uyarısı!

Türkiye’nin ilk milli SİHA'larını geliştiren BAYKAR, Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklı ilanların gerçeği yansıtmadığını belirttiler. Açıkça dolandırıcılık girişimi olan bu yayınlarla ilgili olarak hukuki süreç başlatıldığı ve bu ilanlara itibar edilmemesini istedi.

01.03.2023, 11:50

BAYKAR’dan dolandırıcılık’ uyarısı!

BAYKAR, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklı ilanlar konusunda uyarıda bulundu.

"AÇIK BİR DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİDİR"

BAYKAR tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir.

Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

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