Depremin gizli kahramanlarıydılar! THY ile Business Class uçtular

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin tahliyesini gerçekleştiren THY, bugün itibariyle son bulan ücretsiz tahliye uçuşlarıyla da depremzedeleri bölgeden taşıdı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından ülkelerine dönen yabancı ekipler THY uçaklarında yapılan sürprizlerin yanı sıra eğitimleri köpekleri kargoda uçurmadı.



Enkazdan onlarca kişinin sağ kurtulmasını sağlayan köepkeler, Business Class sınıfı başta olmak üzere kabin içerisinde yolculuk yaparak ülkelerine döndüler.

KAHRAMANCA ÇABALARI İÇİN TAKDİRİMİZİ GÖSTERDİK



THY uçağında kabin içerisinde uçuş yapan bir arama kurtarma köpeğinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılarak, "Türkiye'den eve dönen kahraman kurtarma ekipleri Türk Hava Yolları tarafından yükseltiliyor. Kargo ambarından First classa" yorumu yapıldı.

Bunun üzerine THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Fotoğraf doğrudur. Arama kurtarma köpekleri de dahil tüm ekipler Business Class uçarak ülkelerine döndüler. Kahramanca çabaları için takdirimizi göstermiş olduk" diye cevap verdi.

ÜCRETSİZ TAHLİYE UÇUŞLARI BUGÜN SONA ERDİ



Depremin ardından bölgede bulunan depremzedeleri taşıyan THY'nin ücretsiz tahliye uçuşları bugün sona erdi. Afetin ilk gününden bu zamana kadar 417 bin 199 depremzedeyi taşıdıklarını açıklayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2442 gidiş dönüş sefer (4885 uçuş) yaptık.

417.199 vatandaşımızı tahliye ettik. 277.439 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 418 kargo seferi ile 16 bin 062 Ton yardım malzemesini taşıdık" paylaşımında bulundu.