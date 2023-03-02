Abramoviç, Adnan Oktar’ın villasını aldı

İSTANBUL Boğazı'nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı'nı kiraladığı bilinen Rus milyarder Roman Abramoviç'in, Adnan Oktar'ın kiraladığı Çengelköy sırtlarındaki villayı satın aldığı iddia edildi. Sabah yazarı Dilek Güngör, Rus milyarder Roman Abramoviç'in Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına devam ettiğini belirterek, ünlü milyarderin kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın kiraladığı Çengelköy sırtlarındaki villayı satın aldığını açıkladı. Yazıda belirtilen bilgiye göre villa 190 milyon liraya satışa çıkarılmıştı, ancak satış fiyatı henüz bildirilmedi.

FİYATI HENÜZ BELLİ OLMADI

Güngör, yazısında "Bildiğim kadarıyla büyük bir yer... Oktar çetesine operasyonlar düzenlendiğinde boy boy fotoğrafları gündeme getirilmişti... Korunun arasında... Bayağı büyük bir arsa içerisinde... Şu anda villanın sahipleriyle masaya oturdukları fiyatı bilmiyorum... Israr ettim, söylemediler... Ama geçen sene konuşulan rakamlardan çok daha yüksek bir fiyata anlaşma sağlandığından eminim..." ifadelerini kullandı. Abramoviç'in villayı kaça satın aldığı merak konusu oldu.