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Haberler Ekonomi Kolombiya kahvesi Valdez, Türkiye’de

Kolombiya kahvesi Valdez, Türkiye’de

2.3.2023

Kolombiya kahvesi Valdez, Türkiye’de
KOLOMBİYA kahvesi Juan Valdez, Bursa'da yeni şube açtı. 540 bin Kolombiyalı kahve yetiştirici ailenin elinden dünyaya yayılan ve günden güne büyüyen Juan Valdez, 'Yüzde 100 Premium Colombian Coffee' mottosuyla çıktığı yolda, kahve severlerden tam not almayı başardı. Türkiye'de açılan şubeleriyle en iyi kahveyi içmek isteyenlerin ilk tercihi haline gelen Juan Valdez, Honest Holding bünyesinde hedeflediği şube sayısını artırmadaki istikrarını, İstanbul'daki şubelerinin ardından Ankara'da ve Bursa'da açtığı şubeleriyle ortaya koydu.
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