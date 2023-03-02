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Haberler Ekonomi Yenilenebilir enerji teknolojisine 1.3 trilyon

Yenilenebilir enerji teknolojisine 1.3 trilyon

2.3.2023

Yenilenebilir enerji teknolojisine 1.3 trilyon
YENİLENEBİLİR enerji dönüşümü teknolojilerine yapılan küresel yatırım miktarı geçen sene yıllık yüzde 19 artarak 1.3 trilyon dolara çıktı. 'Yenilenebilir Enerji Finansmanı Küresel Görünümü 2023' raporuna göre, yatırımlar, yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve ısınma, enerji depolama, karbon yakalama ile hidrojen teknolojilerini içeriyor. Yatırımların yüksek olmasının nedeni iklim değişikliği ve getireceği krizin ülkeler tarafından iyi anlaşılması ve buna yönelik hedeflerin belirlenerek yatırımların planlanması olarak gösterildi.
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