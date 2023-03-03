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Haberler Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 156 Personel alıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 156 Personel alıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 156 Personel alımı için ilan yayımladı.

03.03.2023, 09:04

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 156 Personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (156) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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