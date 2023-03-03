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Haberler Ekonomi Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

03.03.2023, 09:07

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ akademik-pozisyon-ilanları web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara
yüklenmelidir." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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