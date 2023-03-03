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Haberler Ekonomi TOGG'un da içinde olduğu elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de

TOGG'un da içinde olduğu elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de

Elektrikli otomobillerin özel tüketim vergisi matrahları Başkan Erdoğan'ın imzasıyla güncellendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ÖTV matrahı motor gücü 160 Kw'yı geçmeyenlerde 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya, motor gücü 160 Kw'yı aşanlarda ise 750 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya artırıldı.

03.03.2023, 15:25

Elektrikli otomobilde matrah güncellemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ÖTV matrahı motor gücü 160 Kw'yı geçmeyen 1 milyon 250 bin lirayı aşmayan araçlarda yüzde 10 olarak diğer sınıftaki araçlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

TOGG’un da içinde olduğu elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de

Motor gücü 160 Kw'yı aşanlarda ise ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşmayan araçlarda vergi oranı yüzde 10 olacak. Diğer sınıftakilerde yüzde 40 olarak uygulanacak.

TOGG’un da içinde olduğu elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de

2022'nin Temmuz ayı ile birlikte elektrikli araçlara ÖTV indirimi yapılmıştı. Söz konusu vergi düzenlemesiyle, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlenmiş, aynı motor gücüne sahip olan ancak 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların ÖTV oranı ise yüzde 40 olarak belirlenmişti.

TOGG’un da içinde olduğu elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Çin'den gelecek elektrikli otomobiller için uygulanan ek vergi de yükseltildi. Daha önce yüzde 20 olarak uygulanan ilave vergi, kararla birlikte yüzde 40 olarak uygulanacak.

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