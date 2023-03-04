Depremzedeye toplam 675 milyonluk kaynak

Depremin yaşandığı 11 ilde vatandaşın yaralarını sarmak için kira, taşınma yardımı ve nakdi desteklerin yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yeni tedbirler devreye alındı. Depremin ilk haftası Vakıflara 225 milyon lira kaynak aktaran Aile Bakanlığı, 450 milyon lira daha aktararak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca OHAL kapsamında alınan yeni tedbirlerle de OHAL ilan edilen şehirlerdeki ya da bu şehirlerden başka illere nakil edilen yaşlı ve engellilerin gelir ölçütü aranmayacak.

GELİR ŞARTI KALDIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, engelli ve yaşlılara sağladığı bakım desteği, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri ve koruyucu aile ödemeleri gibi desteklemelerde OHAL dönemi için yeni kararlar alındı. 11 ilde bulunan veya o illerden başka illere nakil edilen engelli ve yaşlılarda gelir ölçütü aranmayacak. Engelli vatandaşların ülke genelindeki özel bakım merkezlerinden yararlanabilmesi için ağır engellilik şartı da kaldırıldı. Ayrıca Bakanlığın OHAL ilan edilen 11 ilde engelli evde bakım ödemeleri, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, koruyucu aile ödemeleri ve engelli ve sağlı aylıkları depremler nedeniyle hak sahiplerinin ölümü halinde geri alınmayacak.

81 İLDE DESTEKLENECEKLER

Bakanlığa bağlı SYD Vakıfları, sadece depremin yaşandığı bu 11 ilde değil, depremzedelerin göç ettiği diğer illerle de hem nakdi hem yataktan tencereye kadar ihtiyaçları olan her türlü eşya ve malzemeyle destek olacak. Bunlardan yararlanmaları için gelir testine tabi tutulmayacak, depremzede olmaları yeterli olacak.

YAKINLARINI KAYBEDENLER

Taşındıkları illerdeki Sosyal Yardımlaşma vakıflarına başvurarak hem nakdi hem ayni desteklerden yararlanacaklar. Ailelere verilen nakdi destek için çocuk sayısı, konutun hasar durumu gibi unsurlar göze alınacak. Depremin ardından vakıflara gönderilen tutar 675 milyona ulaşırken, yakınlarını, evini ve işini kaybeden tüm depremzedeler Bakanlık tarafından sunulan 50'ye yakın başlıkta sosyal desteklerden yararlanma hakkında sahip olacak. Depremden önce işi ve durumu iyi olup depremin ardından her şeyini kaybeden depremzedeler şartlı eğitim desteğinden barınmaya, istihdamdan sağlık hizmetine kadar her alanda korunmaya alınacak. Sosyal yardım alan vatandaşlar İŞKUR'un düzenlediği programdan yararlanacak. Engelliden vatandaşa, korumaya muhtaç çocuktan evde bakıma kadar verilen sosyal destek hizmetleri, bu kapsamda olan depremzedeler için de sağlanacak.

RANA BÜYÜKTAŞ