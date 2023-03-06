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Haberler Ekonomi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

06.03.2023, 09:39

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür" ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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