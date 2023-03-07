Denizli’de üreticiye 85 bin kiloluk mısır tohumu desteği

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki 3 bin 500 üreticiye 85 bin kilogram silajlık mısır tohumu desteğinde bulunacak. Proje kapsamında Acıpayam, Baklan, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas'ta 44 bin 760 dekar alan için destek verilecek.

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen yıl ilk kez gerçekleştirdikleri silajlık mısır tohumu desteğinin yoğun ilgi görmesi üzerine projeyi bu yıl da devam ettirme kararı aldıklarını belirtti. Silajlık mısırın hayvancılıkta kullanılan önemli ve özel bir ürün olduğunu vurgulayan Zolan, "Üreticilerimizin hayvanlarını yetiştirmede en temel ihtiyaçlarından biri olan kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılayacak bu desteğimiz ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Düşük maliyetli yem, hem üreticimizin daha fazla kazanmasına hem de vatandaşlarımıza daha uygun koşullarda ürün teminine imkan sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP