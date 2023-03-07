DSİ personel alım sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alım sonucu sorgulama...

Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı yapacağını duyurmuştu. İlana başvuruda bulunanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 11-23 Ocak 2023 tarihleri arasında DSİ başvuruları alınmıştı. Peki DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ personel alımı sonuçları 7 Şubat'ta erişime açılacaktı. Fakat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası kurumun resmi adresinden yapğılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır.

Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir."

7 Şubat'ta açıklanması planlanan DSİ personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor.