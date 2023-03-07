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Haberler Ekonomi İlk Evim İlk İş Yerim’de İzmir kuraları 8-14 Mart’ta

İlk Evim İlk İş Yerim’de İzmir kuraları 8-14 Mart’ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında 5 ilde kuraların düzenleneceğini, sosyal konutların ve afet konutlarının hızla tamamlanacağını söyledi. İzmir’de 8-14 Mart tarihleri arasında 12 bin 400 konutun kurası çekilecek

7.3.2023

İlk Evim İlk İş Yerim’de İzmir kuraları 8-14 Mart’ta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) binlerce kişinin başvuruda bulunduğu "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında İzmir ve Afyonkarahisar'da kura çekim tarihleri belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında 5 ilde kuraların düzenleneceğini bildirdi. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proje kapsamında Ankara'da arsa kuralarının çekildiğini hatırlattı.

AFYONKARAHİSAR'DA 8-9 MART'TA
Bakan Kurum, gelecek çarşamba günü İzmir ve Afyonkarahisar'da konut kuralarının çekilmesine başlanacağını duyurdu. Kurum'un açıklamasıyla birlikte paylaştığı infografiğe göre proje kapsamında İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400, Afyonkarahisar'da 8-9 Mart'ta 3 bin 169, Edirne'de 11 Mart'ta 1363, Kırklareli'de 12 Mart'ta 1189 ve Tekirdağ'da 13-14 Mart'ta 3 bin 98 olmak üzere toplam 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.

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