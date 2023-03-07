Tire ayçiçeği üretim üssü olmaya hazır

Tire'nin ayçiçeğinde üretim üssü olması planlanıyor. Son yıllarda kuraklıkla boğuşan Küçükmenderes'te çiftçi yağlık ayçiçeği ekimine yönlendiriliyor. Çiftçinin, mümkün olan daha az su ile tarım yapabilmesi için çeşitli çalışmalar yürüten Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin hazırladığı 'yağlık ayçiçeği' projesi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek kabul edildi. Buna göre, çiftçinin yağlık ayçiçeği tohumuna yüzde 75 hibe desteği verilecek. Projede özellikle su probleminin yüksek olduğu Boynuyoğun, Işıklı, Çiniyeri, Kürdüllü, Kireli, Peşrefli, Doyranlı, Derebaşı, Merkez Kazantepe ve TOKİ bölgesinde arazisi olan üreticilere öncelik tanınacak. Ayrıca Müdürlük yağlık ayçiçeği yetiştiriciliğinde ekimden hasada kadar üreticiye teknik destek sağlayacak.

NADİR UYSAL