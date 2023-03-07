Volt Motor’dan ilk sürdürülebilirlik raporu

ELEKTRİK motoru üreticisi Volt Motor, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını ve iyi uygulamalarını kapsayan rapor hakkında konuşan Volt Motor Genel Müdürü Ahmet Sancak, "İlk sürdürülebilirlik raporumuzu kamuoyuna açıkladık. Artık bu uygulamayı gelenek haline getirip, örnek olmak amacıyla her yıl düzenli olarak raporumuzu yayımlayacağız" dedi. 'Sürdürülebilir Küresel Marka' olmayı hedef olarak belirleyen Volt Motor, strateji çatısını 'Güçlü Gelecek' söylemiyle oluşturdu.

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