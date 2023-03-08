100 binlik destekte miras hukuku esas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başladığını duyurduğu, yakınları vefat eden depremzedelere 100'er bin liralık ödemenin ayrıntıları netleşti. Depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan seferberlik sürerken, afetzede 1 milyon 190 bin aileye 12 milyar 547 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Depremde yaşamını yitirenler için yapılacak 100 bin liralık ödemede miras hukuku esas alınacak. Yaşamını yitiren her bir vatandaş için aile yakınlarına 100'er bin lira ödenecek.

Hasar tespit çalışmasında vatandaşlara 10 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin afetzedeye 10 milyar 612 milyon liralık ödeme yapıldı, acil destek ödemesi hane başına gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yıkık, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı tespit edilen afetzede ailelere hane başı 15 bin lira olmak üzere 129 bin aileye yaklaşık 1 milyar 935 milyon lira taşınma yardımı yapıldı.

HACİZ KONULAMIYOR

Ziraat Bankası'na kimlik numarasıyla başvuruda bulunan depremzedeler bu yardımlardan yararlanabiliyor. Borcu olan afetzede vatandaşların alacağı devlet desteklerine haciz konulması söz konusu olmayacak. Acil destek yardımında kiracı ev sahibi ayırımı bulunmuyor. Konutu zarar gören kiracılar ikametgâh esaslı olarak 10 bin liralık destekten yararlanabiliyor. 100 bin liralık destek depremde hayatını kaybeden vatandaşların aile yakınlarına acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilecek. Bu destek için başvurular il valiliklerince alınıyor.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına verilecek destek süreci miras hukukuna göre ilerleyecek. Nüfusta görünen aile fertlerinin yakınları destek talebinde bulunabilecek. Yaşamını yitiren her bir birey için 100'er bin lira ödeme yapılacak. Örneğin anne, baba, kardeşini kaybeden çocuğa 300 bin lira ödeme yapılacak. Yasal mirasçılar, miras payları oranında tazminat talep etme hakkı elde edecek. Yasal mirasçılar eş ve çocuklar, torunlar, anne, baba durumuna göre talep etme hakkına sahip olabilecek.

ÖLÜM AYLIĞI DA BAĞLANACAK

DEPREMDE yaşamını yitirip de yakınları olmayanlar için ödenecek tazminat devlete kalıyor. Sağ kalan eş yasal mirasçı arasında yer alıyor. Bu arada depremde yıkılan binalarda bulunduğu kesin olan, ancak ulaşılamayan depremzedeler için ölüm karinesi geçerli olacak. Kesinleşmesi halinde vali ve kaymakam kararıyla kişinin kütüğüne "ölü" kaydı düşülecek. Ölüm karinesi kapsamında "ölü" kararı verilen kişinin kalan eş, çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanıyor.

HAZAL ATEŞ