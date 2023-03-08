  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bakan Koca'dan 42 bin 500 kadro müjdesi

Bakan Koca'dan 42 bin 500 kadro müjdesi

8.3.2023

Bakan Koca’dan 42 bin 500 kadro müjdesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrası Hatay'da su sıkıntısı ve salgın hastalık olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Bakan Koca, ikinci 42 bin 500 kadro iptalinin de söz konusu olmadığını ve en kısa sürede ilan edileceğini ifade etti. Koca, "Kesinlikle iptal söz konusu değil. Ancak yeni durumu dikkate alarak planlamada değişiklikler yapıyoruz. En kısa sürede ilan edeceğiz" dedi.

Bakan Koca, "Bu dönemde bazı hastanelerimizin taşınması gerektiğine yönelik bir çalışma yapıyoruz. Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var" ifadelerini kullandı.

FATMA GÖKSU

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA