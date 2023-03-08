Bakan Koca’dan 42 bin 500 kadro müjdesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrası Hatay'da su sıkıntısı ve salgın hastalık olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Bakan Koca, ikinci 42 bin 500 kadro iptalinin de söz konusu olmadığını ve en kısa sürede ilan edileceğini ifade etti. Koca, "Kesinlikle iptal söz konusu değil. Ancak yeni durumu dikkate alarak planlamada değişiklikler yapıyoruz. En kısa sürede ilan edeceğiz" dedi.

Bakan Koca, "Bu dönemde bazı hastanelerimizin taşınması gerektiğine yönelik bir çalışma yapıyoruz. Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var" ifadelerini kullandı.

FATMA GÖKSU