Balıkesir kuzusunun üretimi için yeni tesis

BALIKESİR'İN tescilli kuzusunu çoğaltmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliği ile "damızlık koyun üretim tesisi" kuruldu. Türkiye genelinde en çok kıvırcık koyunun bulunduğu Balıkesir'in doğal şehir unvanlı Sındırgı ilçesi, hayvancılık alanında da marka değer olmaya hazırlanıyor. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Coğrafi işaretli Balıkesir kuzusuna talep çok. Bölgemizde yetişen etinin lezzeti ile nam salmış Balıkesir kuzusunu vatandaşın daha çok yetiştirebilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

SUAT SALGIN