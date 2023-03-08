Büyükşehir’in beceriksizliği mağdur etti

İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, 3 yıl önce 'S' plaka alıp mağdur olduklarını belirterek, "İnsanlar evini, tarlasını satıp plaka aldılar. Şimdi bize kiralık plaka vermek istiyorlar. Ev sahibiyken, kiracı olmak istemiyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2020'de 400 adet 'S' plakayı KDV hariç tanesi 400 bin liradan ihale ile satmıştı. Oda Başkanı Mert, ihalenin usulsüz olduğu gerekçesi ile İzmir 3. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Yerel mahkeme ve Danıştay, meclis ve encümen kararı olmadan gerçekleştirilen ihaleyi iptal etti.

Bunun üzerine Büyükşehir binası önünde toplanan 'S' plaka mağdurları, Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ile görüşüp, sorunun çözülmesini istedi. Yetkililer ise iddiaya göre "İsterseniz o günkü rayiç bedel üzerinden yüzde 9,5 faizle paranızı öderiz. Size 3 yıldan 49 yıla kadar kiralama yöntemi ile plaka verebiliriz" dedi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Pala, "400 bin liradan aldığımız plakanın değeri şu an 3 milyon lira. Evimizi, tarlamızı satarak plaka aldık. Kiralık plakaya 'hayır' diyoruz. Yasal yoldan hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

METİN BURMALI