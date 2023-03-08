Kastamonu’da Bim’in 2 şubesi mühürlendi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından yapılan incelemeler neticesinde BİM'e ait iki market mühürlendi. Taşköprü Belediyesi ekipleri tarafından Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren market, asansör boşluğu oluşturmak için hasır kesildiği ve ruhsata usulsüz işlem yapıldığının tespit edilmesi üzerine mühürlendi. Aynı ilçedeki Karasait Mahallesi Numan Özdemir Sokak üzerinde bulunan bir market de ruhsatı bulunmadığı ve iki işyerinin birleştirilerek mağaza haline getirildiği gerekçesiyle mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

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