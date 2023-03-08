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Haberler Ekonomi OKT Trailer, yeni ürünleriyle fuarda

OKT Trailer, yeni ürünleriyle fuarda

8.3.2023

OKT Trailer, yeni ürünleriyle fuarda

AYDIN ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren OKT Trailer, tanker ürünleri ile 9. kez Petroleum İstanbul Fuarı'nda boy gösterecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK başta olmak üzere, enerjiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektör ile bir araya getirerek ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği platformu sağlayan Petroleum İstanbul Fuarı'nda 16-18 Mart 2023 tarihlerinde karşılıklı çift stantta 2 aracını sergileyecek olan OKT Trailer, sektörünün tek katılımcısı olarak geniş ürün gamı, ADR'li ürünler konusundaki uzmanlığı ve satış sonrası servis alanında yürüttüğü çalışmalarını enerji sektörü temsilcilerine aktaracak.

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