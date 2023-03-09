Çam fıstığı hasadı başladı

İzmir'in Bergama ilçesi Kozak Yaylası'nda çam fıstığı hasat sezonu başladı. Yılda hane başına 600 bin TL gelir getiren çam fıstığı, orman köylüsünün yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kilosu çeyrek altınla yarışan ve ülkenin yüzde 70 çam fıstığı üretimini karşılayan Kozak Yaylası'nda son 10 yıldır yaşanan verim kayıplarına rağmen, Karaveliler mahallesinde yaşayan vatandaşlar hasat için kolları sıvadı.

Karaveliler Mahallesi Muhtarı Ferudun Gürkaya, bölgedeki ormanlara gözleri gibi baktıklarını belirtirken, orman köylüsü Ali Demiroluk ise günlük 450 TL kazandığını ve aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.