İzmir’de ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kura çekimi başladı

CUMHURİYET tarihinin en büyük projelerinden biri olan "İlk Evim İlk İş Yerim" çerçevesinde, birçok vatandaş ev sahibi olmak için başvuruda bulunurken, İzmir'de kura çekimleri dün başladı. 8 - 14 Mart tarihleri arasında İzmir'in merkez ilçelerinde bulunan 3 bin 479 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların dikkatle takip ettiği çekiliş, noter huzurunda Sabancı Kültür Merkezinde yapıldı.

35 senedir kirada olduğunu belirten ev sahibi adaylarından Hüseyin Kardelen, "Bekliyoruz ümitliyiz inşallah çıkar" diye konuştu. Başvuru yapan kızı için heyecanlı bekleyişini sürdüren anne Seher Örs ise "Heyecanla bekliyoruz" açıklamasında bulundu. 9 Mart'ta Menemen, 10 Mart'ta Güzelbahçe, Urla ve Selçuk, 11 Mart'ta Torbalı, Seferihisar, 12 Mart'ta Aliağa, Kemalpaşa, 13 Mart'ta Dikili ve Tire, 14 Mart'ta ise Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık'ta kura çekimi yapılacak.