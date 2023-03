New York Borsası, Martı’yı Türk bayraklarıyla karşıladı

MARTI Kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, Martı'nın New York Borsası'na (NYSE) açılma planları kapsamında New York Borsası'nı ziyaret etti. Öktem, NYSE'ye açılma sürecinde son dönemecin içinde olduklarını belirterek, "Martı, New York Borsası'na doğrudan açılan ilk Türk şirketi olacak. Buraya yatırımcılarla görüşmeye ve NYSE'yi ziyaret etmeye geldik." diye konuştu.

New York Borsası'nın kendilerini Türk bayraklarıyla karşılamasının ince bir davranış olduğunu dile getiren Öktem, "Deprem felaketiyle mücadele eden ülkemize desteklerini göstermeleri çok güzel. Normalde bizi Martı logolarıyla karşılıyor olmaları lazım ama Türk bayraklarına da yer verilmesi bir Türk şirketi olarak bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.