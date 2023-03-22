  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bayram ikramiyesi için sürpriz görüşme

Bayram ikramiyesi için sürpriz görüşme

22.3.2023

Bayram ikramiyesi için sürpriz görüşme
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken, bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Saat 12.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte biraraya gelecek. Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA