Bayram ikramiyesi için sürpriz görüşme

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken, bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Saat 12.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte biraraya gelecek. Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

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