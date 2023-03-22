Ramazan ayı online alışverişi hareketlendirdi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çarşı-pazar hareketliliği online alışverişlere de yansıdı. Ramazanla özdeşleşen ürünler ile temel gıda ürünlerine talep yüzde 30'a yakın arttı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PTT iştirak şirketi PttAVM. com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Canımızı yakan afetlerin gölgesinde bu sene buruk bir Ramazan ayına giriyoruz. Vatandaşlarımız e-ticaret yoluyla gıda ürünleri almaya artık alıştı. 23 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı için de insanımız alışverişlerine başladı. Ancak bu ayın içerisinde gıda dışında da büyük hareketlilik yaşanıyor. İnsanlar iftarı veya sahuru beklerken her türlü alışverişi yapabiliyor. Bu yıl PttAVM.com olarak belli ürünlerde yüzde 30'lara yakın talep artışları görüyoruz. Ramazan ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin 100 milyar liraları geçmesini bekliyoruz" dedi.

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