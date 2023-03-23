‘Bayramda verilen ikramiye artırılsın’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ne (TÜED) yaptığı ziyarette, "Emeklilerin aldığı bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmamız var. En geç önümüzdeki hafta başı bu çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ziyarette Bakan Bilgin ve TÜED Başkanı Kazım Ergün, yaklaşık 15 dakika süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ergün, TÜED'in emeklileri içeren talep ve beklentilerini bir dosya halinde Bakan Bilgin'e aktardı. Emeklilerin talepleri arasında Ramazan Bayramı öncesi emeklilerin bayram ikramiyesinin en düşük emekli maaşına çekilmesi ve emekli maaşlarının yükseltilmesi talepleri de yer aldı.

Emeklilere rahat nefes aldıracak ve bu yıkıcı ve tahrip edici enflasyonun etkilerini ortadan kaldıracak bir düzenlemenin üzerinde çalışmalar yaptığını belirten Bakan Vedat Bilgin, "Bu çalışmayı depremdeki çalışmalar nedeniyle bir müddet ertelemiş olduk. Fakat bu hafta içerisinde veya en geç önümüzdeki hafta başı bu çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, onlara daha rahat nefes aldıracak, bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.