İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 126 bin 43 adet oldu. Şubat 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında tekil 348 bin 330 adet aracın ilanı yayınlandı. Geçen yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında ilan adetleri yüzde 13 arttı. İlanı yayınlanan araçların yüzde 36'sı satıldı. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 ve hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi. Ocak-Şubat 2023 dönemi toplam satışlara bakıldığında ise geçen yılın aynı döneme göre ilan adedinde yüzde 20, satışlarda yüzde 41 artış gerçekleşti. Dizel otomobilleri, 41 bin 71 satışla benzinli ve 2 bin 704 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.

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