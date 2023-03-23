Meyve fidanı üretiminin lider kooperatifi

İzmir'in Ödemiş İlçesinin Bademli Mahallesi, Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim alanlarından olan Küçük Menderes havzası içerisinde yer alıyor. Türkiye tarımsal üretiminin yüzde 40'ı meyve yetiştiriciliğinden oluşurken bu meyve fidanlarının yüzde 50'ye yakın bölümü ise Bademli'de yetişiyor. Fidancılık sektörü Ödemiş genelinde doğrudan ve dolaylı olarak 10 bin kişi civarında istihdam yaratıyor. Ülkemizde 40 yıl öncesine kadar meyve fidanı üretimi sadece Bademli Mahallesi sınırları içerisinde S.S. Ödemiş Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılmakta iken günümüzde fidan üretimi artarak birçok bölgede de üretilir olmuştur.

YÜZDE 50'SİNİ KARŞILIYOR

Kooperatif, bu yönüyle de öncülük ederek meyve fidanı üretim alanlarının genişlemesini sağlıyor. Meyve fidanı üretiminin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri de S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin fidan üretim teknikleri üzerindeki çalışmaları ve AR-GE faaliyetleri sürüyor.

Türkiye'de fidan üretiminin yüzde 50'sine yakınını karşılar boyutta çalışmalar yürüten Kooperatif, ıslah çalışmaları sonucu bugüne kadar Potamia Yıldızı erik çeşidi, Potamia Güzeli dut çeşidi, Potamia Güneşi ayva çeşidi ve Potamia Erdin ceviz çeşidi tescil edilmiştir. 1 adet ceviz anacı ile 14 adet armut çeşit adayının tescil süreci de devam ediyor. Kooperatif bünyesindeki Doku Kültürü Laboratuvarında yıllık ortalama 2.000.000 adet klon anacı üretilmektedir. Bir çok çeşitle birlikte katma değeri yüksek olan cevizde Vlach Anacı ile Antep Fıstığında UCB-1 anacı üretimi sürekli olarak devam etmektedir. Vlach anacının tescil işlemleri devam ederken Kooperatifin Laboratuvarı, Türkiye'de Vlach anacında seri üretim konusunda başarı sağlamış tek laboratuvar konumunda olma özelliği taşıyor.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE

Ayrıca Bademli Kooperatifi tarafından 2021 yılında Ar-ge çalışmalarına başlanan Maviyemiş (Likapa veya Blueberry) fidanı üretiminin laboratuvar aşaması tamamlanmış sera ve köklendirme çalışmaları devam ediyor. S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin, AR-GE çalışmalarına verdiği önem ve değer ile Kooperatif bünyesine ciddi hibe destekleri sağlanırken yeni tür ve çeşitlerde üretim denemeleri devam etmektedir. Bunun yanı sıra gerek yurtdışı gerekse yurtiçi piyasada önem arz edecek yeni anaç çeşitleri araştırılarak AR-GE çalışmaları yapılıyor. Kooperatifçiliğin ana ilkelerinden olan "Üreticiden-Tüketiciye" misyonunu hayata geçirmek ve üreticinin ürününü işleyip katma değer sağlamak amacıyla kurduğu Süt İşleme Tesisinde yoğurt, ayran, tereyağı ve kaşar peyniri üretimi de yapılıyor. İnovatif projelere önem veren Bademli Kooperatifi Yönetimi süs bitkisi üretiminde de önemli adımlar atıyor.