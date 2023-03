Tariş Pamuk Birliği sektörde ilk 3’te

Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Aydın, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası büyük üzüntü duyduklarını, depremzedelere AFAD aracılığıyla 1,5 milyon liralık nakdi, başkanı olduğu Turgutlu Ticaret Odası olarak da 1 milyon liralık maddi ve manevi destekte bulunduklarını açıkladı.Yönetime geldiklerinde Tariş olarak zor günler geçirdiklerini ve kasada sıfır lira para olduğunu belirten Aydın, "13 aydır maaş alamayan personel ve 650 milyon liralık borçla biz bu görevi devraldık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte taşın altına elimizi koyduk ve radikal kararlar alarak bugünlere geldik. Tariş Pamuk Birliği'nin 1 kuruş borcu kalmadığı gibi birliğimiz şu an Türkiye'de sektörde ilk üçün içerisine girdi. Tariş Pamuk Birliği önümüzdeki günlerde de Ege Bölgesi'nde ilk 100'ün içerisine girecek kapasiteye sahip oldu" diye konuştu. Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın en büyük hamyağ üretim tesisi olan ve 118 bin 194 metrekare alanda faaliyet gösteren Tariş Aydın Hamyağ Tesisleri'nin tapusunun 2022 yılında tamamen Tariş Pamuk Birliği'ne geçtiğinin de altını çizen Aydın, "Günlük elle toplanan pamukta 800 ton kapasitesi, diğerlerinde 500-600 ton çekirdek kırarak bölgenin pamuk üretiminde çok büyük katkı sağladık. Tariş Pamuk Birliği Türkiye'de hem çekirdek hem de pamuk fiyatlarını belirleyici bir konuma geldik. Tabi ki bu birlikten doğdu" dedi. Emlak Konut ile inşaat yaptıklarını ve onlara şu an 1 kuruş borçlarının kalmadığını, her zaman üreticinin yanında olduklarını da vurgulayan Aydın, "Bizim amacımız çok kar yapmak değil, üreticimize sahip çıkmak, Ege pamuğuna sahip çıkmak. Tariş Pamuk Birliği gerçekten çok güçlendi. Tariş'i bitmiş, ölmüş diyorlardı ama şimdi Türkiye'de ilk üçün içerisinde. İnşallah diğer şirketlerimizi de canlandırıp daha da iyi konuma getireceğiz" diye konuştu.Aynı zamanda Tariş olarak Asya ülkelerine de ihracat yapmayı düşündüklerini anlatan Aydın, "Ben aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Asya İşbirliği Teşikilatı'nın delegesiyim. Zaman zaman Asya ülkelerine gidiyorum. Oralarda ticaret yapacağız. Elimizden geldikçe pamuk ekmeliyiz ve bu devlet tarafından da mutlaka desteklenmeli. Çünkü pamuk bir denge unsuru. Pamuğun her şeyi para. Katma değer orada, istihdam orada. Bu nedenle pamukçuluk çok önemli" ifadelerini kullandı. Aydın, Tariş ürünlerini herkesin gönül rahatlığıyla alabileceğini ve Tariş'in en büyük özelliğinin zor günlerinde bile kaliteden ödün vermemesi olduğunu da sözlerine ekledi.İSTANBUL Havalimanı, dünya havacılık sektörünün önde gelen yayınları arasında gösterilen 'Air Transport Awards' ödüllerinde, 2021 ve 2022'nin ardından bu yıl da 'Yılın Havalimanı' seçildi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, havacılık sektöründe karşılaşılan tüm zorluklara rağmen çok başarılı bir yıl geçirdiklerini belirterek, "Üç yıl üst üste Avrupa'nın en yoğun küresel aktarma merkezi olduk" dedi.