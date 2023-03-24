Denetimler artırıldı fahiş fiyata geçit yok

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimlerini arttıran Ticaret İl Müdürlüklerinin ekipleri fahiş fiyata geçit vermiyor. Sahaya inen ekipler, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetim gerçekleştiriyor. Özellikle temel gıda maddelerinden olan süt ürünleri, bakliyat, et ürünleri, tatlı çeşitleri, zeytin, sıvı yağlar, sebze gibi ürünlerin fiyatlarını tek tek inceleyen ekipler, fahiş fiyata geçit vermiyor. Yapılan denetimlerde reyon fiyatı ile kasa fiyatında da karşılaştırma yapılıyor. Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapılıyor.

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