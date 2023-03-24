Depremzede çiftçiler desteğin sürmesini istiyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası bölgeye en çok sevk edilen ürünlerin başında mercimek, fasulye, nohut başta olmak üzere baklagiller geliyor. Çünkü bölgede kurulan seyyar mutfaklarda her gün depremzedelere sıcak yemek veriliyor. Bu ürünler, bölge tarım üretimi içinde de önemli bir yer tutuyor.



SÜREKLİ DESTEK VERİLMELİ

Özellikle nohut mercimek üretiminde bölge ciddi bir paya sahip. Malum buğday, arpa, ekim ayında tarlaya ekiliyor. Baklagillerin ekiliş dönemine ise mart ve nisan ayları. Tam da ekim dönemine yaklaşıyoruz. Ancak tarımın yapıldığı kırsal kesimlerde de depremin etkisi büyük. Evler yıkılmış durumda. Çiftçilerin yeni dönem mahsullerini ekmesi için çok özel ve acil destekler şart. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını, çiftçiye yem, gübre ve mazot desteklerine başladığını biliyoruz. Bu destekler depremin yaralarını sarmaya çalışan çiftçilere belirli süre sürekli yapılmalı.



"STOKLAR YETERLİ DÜZEYDE"

Bölgede yeni bakliyat ekimi yapılabilmesi için çiftçinin özel olarak desteklenmesi isteniyor. Sektörün önde gelen isimlerine göre bu destek bir müddet sürekli olmalı. Bakliyat sektörünün önemli isimlerinden Dinçer gıdanın sahibi Tevfik Dinçer, aynı zamanda İTO Hububat Bakliyat Komitesi Başkanı olarak sektöre hizmet veriyor. Piyasaya bakliyat arzında sıkıntı olmadığını dile getiren Dinçer, "Bölgeye en fazla gönderilen gıdaların başında bakliyat grubu var. Kapasiteler de stoklar da yeterli. Arz ile ilgili sıkıntı yok. Arz yeterli dolayısıyla üründe sıkıntı olmaz" diyor. Tevfik Dinçer, önümüzdeki dönemler için ise planlı bir üretim modelinin gerektiğini vurguluyor.



"TEDBİRLER GAYET YERİNDE"

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk de, yaraların kısa sürede sarılacağını vurguladı. Öztürk, "2023 yılında sektörümüzün 11.4 milyar dolarlık ihracatının yüzde 38'ini bu kadim coğrafya gerçekleştirdi. Yaşadığımız deprem sonrasında hükümetimizin aldığı tedbirler bu topraklardaki üretimin kısa sürede rayına gireceğine inanıyoruz, yaşanabilecek lokal üretim düşüşlerini 2024 yılında aşağımız inancındayız. 17 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede yer alan 2023 yılında Yapılacak Tarımsal Destekleri de çok yerinde buluyoruz" diye konuştu.



ÇİFTÇİNİN ARAÇ İHTİYACI VAR

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ise gıda güvencesine dikkat çekerek, "Evleri yıkılan, hasar gören üreticilerin üretime devam etmeleri için güvenli bir yaşam ortamı sağlanmalı. Tarımın yapıldığı kırsal alanlara depremin verdiği zararın boyutları henüz tam olarak belli değil. Çiftçilerin bir bölümü depremde yaşamını yitirdi. Bazıları bölgeyi terk ediyor. Toprağı terk etmeyen çifçinin ekim yapabilmesi için insan gücüne, makineye, tohum mazot ve gübreye ihtiyaç var. Bölgedeki tarımsal alanların ve su kaynaklarını durumuna bakılmalı. Bölgede ekimini yapmak isteyen üreticilerimiz için traktöre, pulluğa, ekim makinalarına, silo ve depo teminine hız verilmeli. Çiftçimiz toprağını satmadan, göç etmeden, tarım ve kırsal kalkınma destekleri acilen ve süratle harekete geçirilmesi hepimizin ortak geleceği ve gıda güvencesi için önem arz ediyor" şeklinde konuştu.



ŞENOL KANTÜRK

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