Emekliye çifte bayram

Büyük çoğunluğu Bağ-Kur'lu olmak üzere 600 binin üzerinde kişi en düşük tutardan emekli aylığı alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında emekli olacaklarla birlikte bu sayı çok daha fazla olacak. Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.



GELECEK HAFTA MECLİSTE

En düşük emekli aylığına yapılan yüzde 36.4 zamla (Taban aylıkta kümülatif yüzde 114) birlikte bu kapsamdaki emeklilere bayramdan önce yapılacak ödeme 4.5 milyar lira olacak. En düşük emekli aylığı 1500 liradan 2500 liraya, daha sonra 3500 liraya ve Ocak 2023'te de 5500 liraya çıkarılmıştı. Gelecek hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen ekonomi torba yasa teklifi hazırlıkları başladı. Buna eklenecek maddelerle bu düzenleme de yaşama geçirilecek.



15 MİLYON KİŞİYE İKRAMİYE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verilirken, yeni tutarın gelecek hafta netleşmesi bekleniyor. EYT kapsamında emekliliğe hak kazananlarla birlikte yaklaşık 15 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyesi yapılacak artışla birlikte (1400-1500 liraya çıkması durumunda) 20 milyar lirayı geçecek. İkramiyenin de bayramdan önce, 17 Nisan'da yatırılması planlanıyor.



KÖK MAAŞ AYNI KALACAK

En düşük emekli aylığındaki bu artış emeklilerin kök maaşını değiştirmeyecek. Örneğin kök maaşı 5000 lira olana 7500 lira ödeme yapılırken aradaki fark Hazine tarafından ödenecek. Kök maaşı 7500 lira altında olanlar bu tutara ulaşıncaya kadar mevcut tutar üzerinden zam alacak. Örneğin kök maaş 5 bin liraysa temmuzda emeklilere yüzde 40 zam yapılacaksa bu tutarın üzerine yüzde 40 eklenecek. Bu durumda kök maaş 7 bin lira olacak. Aylık 7500 liraya tamamlanacak. Vefat eden eşinden ve babasından hissesi oranında aylık alanlar için de aynı durum söz konusu olacak. En düşük emekli aylığındaki artışla birlikte aylıkları 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılması beklentisi oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığına zam konusunda çeşitli alternatif çalışmalar olduğunu belirtirken, 2 bin liralık artışın uzun yıllar yüksek prim yatıran diğer emeklilere yansıtılıp yansıtılmayacağı da merakla bekleniyor.



EMEKLİLER ARTIŞTAN MEMNUN

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı miktarındaki artıştan memnun olduklarını belirterek, bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik taleplerinin de kısa sürede hayata geçeceğine inandıklarını söyledi. Başkan Erdoğan'ın zam açıklaması ramazan öncesi emeklileri rahatlatmış oldu. 59 yaşındaki emekli Orhan Koca, "Zam yapılması iyi oldu. Ben de emekliyim. Artış ihtimalini zayıf görüyorduk. Doğru bir karar oldu" diye konuştu. 69 yaşındaki Bahattin Kılıç ise, "Zam yapılması iyi bir şey. Para lazım, devlet veriyorsa ihtiyaç olduğunun göstergesi. Normalde beklemiyorduk. Bize de sürpriz oldu. Arttırılsın da sebebi önemli değil" ifadelerini kullandı.



HAZAL ATEŞ

DİĞER