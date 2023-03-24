İstihdamda yüksek seviye yakalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ülke ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, " Türkiye Ekonomi Modeli, küresel ezberlerin bozulduğu bir süreçte, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin yine ezberleri bozarak ve miadı dolmuş acı ilaçları bir kenara koyarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza doğru çizdiği kendi rotasıdır" dedi.



EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE

İlk yıldan itibaren modelin meyvelerini almaya başladıklarını belirten Nebati, "Türkiye, çoklu krizlerin üst üste geldiği 2022 yılında dahi yüzde 5,6 büyüme kaydetmeyi başararak G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmuştur. Üretim ve yeni istihdam alanlarının artması için büyük önem arz eden makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyümeyi tam 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürdürüyoruz. Uyguladığımız etkin politikalar sayesinde Türkiye, salgın sonrası dönemde güçlü toparlanma kabiliyeti gösteren ekonomilerden biri olmuştur. Yeni yatırımlarla birlikte üretim artışı istihdamda da ülkemizi yeni zirvelere taşımış, salgın dönemine göre 6,8 milyon insanımız istihdama katılırken bu yılın ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviye yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

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