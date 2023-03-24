Rusya’ya ihracat 2.5 kat arttı

Türkiye'nin tüm komşuları ile olduğu gibi Rusya ile de sürdürdüğü olumlu diplomatik ilişkiler ticaret verilerine de olumlu yansıdı. Rus-Türk Ticaret Evi (ROST) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, bu yılın ocak ayında Rusya'ya yapılan ihracatın geçen yıla oranla 2,5 kat arttığını ve 1,42 milyar dolara yükseldiğini belirtti.



4 MARKADAN GÜÇLÜ GİRİŞ

Kurtuluş, "Rusya pazarından çekilen yabancı markaların yerini, özellikle hazır giyim sektöründe Türkiye'den gelen firmaların doldurmaya başladığını görebiliyoruz. 4 Türk marka (Perspective, Efor, İpekyol ve Twist) Rusya pazarına güçlü bir giriş yaptı" dedi. Rus ve Türk şirketleri tarafından ortaklaşa kurulan ROST'un Başkanı Kurtuluş, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ocak-Eylül 2022'de Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2021 yılının ilk 9 ayındaki verileri ile kıyaslandığında iki kat artarak 47 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Kurtuluş, "Ocak 2023'te ise Türkiye, Rusya'ya olan ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 2,5 kat artırarak 1,42 milyar dolara çıkarmıştır. Ocak'ta Rusya'dan yapılan ithalat ise 5,1 milyar dolar oldu. Genel olarak, lojistik ve banka transferleri zorluklarına rağmen, Türkiye ile Rusya arasındaki ihracat teslimatlarında ve ithal mallarda gözle görülür bir artış gözlenmektedir" diye konuştu.



BARIŞ ŞİMŞEK

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