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Haberler Ekonomi Tarım Kredi, Ramazan boyunca fiyatları sabitledi!

Tarım Kredi, Ramazan boyunca fiyatları sabitledi!

Ramazan ayı dolayısıyla Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi. Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.

AA

24.03.2023, 13:14 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 13:42

Tarım Kredi, Ramazan boyunca fiyatları sabitledi!

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, ramazanda vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünleri fiyatları sabitlendi.

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.

Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.

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