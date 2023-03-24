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Haberler Ekonomi Yapılandırmada son tarih 31 mayıs

Yapılandırmada son tarih 31 mayıs

24.3.2023

Yapılandırmada son tarih 31 mayıs
Gümrük vergi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Mayıs mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'n'ın yürürlüğe giren tebliğine göre, 31 Aralık 2022'den önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 12 Mart 2023 itibarıyla kesinleşen alacaklar yapılandırma kapsamında olacak. Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50'sinin ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.
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