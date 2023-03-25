Togg’a bir haftada 100 bin ön sipariş

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un satışa sunulan ilk modeli 'T10X' için bir haftada 100 bin ön sipariş geldi. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modeli, 17 Mart'ta ön siparişle satışa sunuldu. Şirket, bugüne kadar alınan ön siparişler hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



SON BAŞVURU 27 MART

Paylaşımda, C-segment SUV modeli 'T10X' için bir haftada 100 bin ön sipariş geldiği belirtildi. 953 bin liradan satışa sunulan model için 'Trumore' dijital platformu ve 'www.togg. com.tr' internet sitesi üzerinden 27 Mart'a kadar ön sipariş alınacak. Togg T10X'in ilk kullanıcıları, 28 Mart'ta yapılacak çekiliş yöntemiyle belirlenecek ve ilk siparişler de 2023 yılında kullanıcılarıyla buluşacak.

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