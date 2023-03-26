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Haberler Ekonomi Araç muayenesini kaçıranlara ikinci şans

Araç muayenesini kaçıranlara ikinci şans

26.3.2023

Araç muayenesini kaçıranlara ikinci şans

Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Düzenlemeye göre araç muayene süresini 12 Mart 2023 itibarıyla geçirenler, 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırdıkları takdirde, her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 olarak hesaplanan tutarı ödeyecek.

TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTE
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı araç muayenelerine ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi. Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanlara bir fırsat daha verildi. 30 Eylül 2023'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak.

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